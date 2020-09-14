Зеленский поставил задачу провести на Украине Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что глава государства Владимир Зеленский поставил задачу провести в стране Олимпийские игры. Президент передал министерству соответствующее техническое задание.

«Для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы. Уместна ли Олимпиада на Украине? Почему нет? Это же приезжают иностранцы, привозят деньги, это толчок в инфраструктуре. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать.У нас есть потенциал», — цитирует Гутцайта Tribuna.com.

В сентябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о желании принять летние Олимпийские игры совместно с Украиной.