«Спартак» потребовал от РФС разобрать работу судей в дерби с ЦСКА

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб выступил с просьбой к Российскому футбольному союзу (РФС) разобрать работу судейской бригады, которая обслуживала матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Соответствующее письмо уже направлено в судейский комитет РФС.

«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» завершился победой красно-синих со счетом 3:1. Главным арбитром встречи был Сергей Карасев, его помощниками были Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов, а на VAR работал Евгений Турбин.

Ранее Газизов поделился своим мнением о работе судей в дерби.