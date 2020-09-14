Жулин — о прокатах Медведевой: было жалко смотреть

Призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин поделился мнением о прошедших контрольных прокатах сборной России.

По словам Жулина, его впечатлили выступления Михаила Коляды, Андрея Мозалева и Александры Трусовой, при этом разочаровал прокат Евгении Медведевой.

Двукратный призер Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные.

«На Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе, хотя хореография мне очень понравилась. У нее, пожалуй, самая интересная программа. Но физическая форма оставляет желать лучшего. Жене нужно прыгать сложные прыжки, еще и программа навороченная. Я ей желаю только добра, но будет тяжело физически откатать. К сожалению, девочки не молодеют. Мне кажется, что будущее — это Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова», — цитирует Жулина «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что травма спины помешала Медведевой чисто исполнить короткую программу.