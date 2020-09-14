«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

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В четвертом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулман, Ондржей Палат, Бренден Пойнт и Патрик Марун.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил американец Брок Нельсон.

После этой победы «молнии» увеличили отрыв в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).