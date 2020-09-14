«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ
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В четвертом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулман, Ондржей Палат, Бренден Пойнт и Патрик Марун.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил американец Брок Нельсон.
После этой победы «молнии» увеличили отрыв в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).