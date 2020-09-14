Судья удалил Неймара в матче против «Марселя» за удар кулаком по голове

В матче третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Пари Сен-Жермен» и «Мареслем» произошел скандальный эпизод. Об этом сообщает GFFN.

В концовке поединка на поле разгорелся скандал, из-за чего произошла потасовка, в ходе которой бразильский нападающий Неймар нанес удар кулаком по голове защитника гостей Альваро Гонсалеса.

Лидер парижан объяснил свой поступок тем, что Гонсалес оскорбил его на почве расизма.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о результате матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.