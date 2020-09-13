Трусова высказалась об исполнении четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мыслями об исполнении четверных прыжков в произвольной программе, передает РИА «Новости».

В произвольном прокате на контрольных прокатах сборной России спортсменка исполнила три четверных прыжка: она упала с лутца и коснулась рукой льда при приземлении с тулупа. При этом Трусова чисто прыгнула каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также остальные прыжковые элементы.

«Пока с тремя четверными прыжками, считаю, что надо к более важным стартам подготовить максимум (пять). Я получила огромное удовольствие, но ошибки всегда бывают. Не расстраиваюсь, буду работать», — поделилась фигуристка.

Ранее сообщалось, что Софья Самодурова снялась с контрольных прокатов.