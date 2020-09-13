ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба.

Счет в матче открыл «Спартак», на 11-й минуте отличился Эсекьель Понсе. На 30-й минуте ЦСКА сравнял благодаря голу Хердура Магнуссона, а на 45+1 минуте Никола Влашич вывел армейцев вперед. Точку в матче поставил новичок ЦСКА Чидера Эджуке, который забил первый мяч за клуб.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что в матче дебютировал за «Спартак» нападающий Александр Кокорин, который пополнил состав команды в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Кокорин дебютировал за «Спартак».

Чемпионат России. 7-й тур

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:1

Голы: 0:1 — Понсе, 11; 1:1 — Магнуссон, 30; 2:1 — Влашич, 45+1, 3:1 — Эджуке, 90+2.