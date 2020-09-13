В «Роторе» обнаружены еще три случая заражения COVID-19
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Еще три положительных теста на коронавирусную инфекцию выявлено в волгоградском «Роторе», сообщает «Спорт-Экспресс».
13 сентября клуб из Волгограда должен провести поединок против «Краснодара» в рамках 7-го тура чемпионата России, встреча должна начаться в 19.00 по московскому времени.
По информации источника, решение о проведении игры должна принять Российская премьер-лига (РПЛ).
Ранее сообщалось, что проведение матча «Ротор» — «Краснодар» под вопросом из-за COVID-19.