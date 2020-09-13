В «Роторе» обнаружены еще три случая заражения COVID-19

Еще три положительных теста на коронавирусную инфекцию выявлено в волгоградском «Роторе», сообщает «Спорт-Экспресс».

13 сентября клуб из Волгограда должен провести поединок против «Краснодара» в рамках 7-го тура чемпионата России, встреча должна начаться в 19.00 по московскому времени.

По информации источника, решение о проведении игры должна принять Российская премьер-лига (РПЛ).

Ранее сообщалось, что проведение матча «Ротор» — «Краснодар» под вопросом из-за COVID-19.