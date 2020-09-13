Bellator предложил Броку Леснару провести бой с Федором Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что промоушен предложил команде экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брока Леснара провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко.

При этом функционер заявил, что не знает, является ли американский спортсмен свободным агентом.

«Я протянул руку, поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Федором, то мы можем организовать бой, которого еще никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьезно», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что возвращение Леснара в смешанные единоборства (MMA) под вопросом из-за отказа бойца сдать допинг-тест.