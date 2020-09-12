Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия

Ирландский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован. Об этом сообщает ТАСС.

По данным французских СМИ, 32-летний спортсмен подозревается в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Соответствующая жалоба на Макгрегора была подана 10 сентября. Ирландец в эти дни отдыхал на острове Корсика. Сам боец обвинения в свой адрес отвергает и вину не признает.

В своей карьере ММА Макгрегор одержал 22 побед в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.

Ранее Макгрегор возмутился приездом к нему допинг-офицеров.