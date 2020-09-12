Косторная о разнице между Тутберидзе и Плющенко: кардинально другой подход

Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная поделилась впечатлениями от занятий в академии Евгения Плющенко. По словам молодой спортсменки, методы прославленного фигуриста кардинально отличаются от тех, которые применяет ее бывшая наставница Этери Тутберидзе.

«Я по-другому привыкла настраиваться. В себе сама, никто не трогает. А сейчас мне говорят, что делаешь вот это, то, другое. Кардинально другой, более спокойный подход в моей новой команде. Мы делали все то же самое, но даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

Ранее спортсменка публично раскритиковала поведение Тутберидзе.

12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.