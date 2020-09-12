Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон
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Нападающий Лионель Месси останется капитаном «Барселоны» на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, сменщиками аргентинца останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.
Месси является капитаном «Барселоны» с 2018 года, когда из команды ушел Андрес Иньеста.
После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.