В Иране казнен борец, за которого заступался Трамп

Иранский борец Навид Афкари был казнен утром 12 сентября, сообщает AP.

Отмечается, что спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации антиправительственных акций протеста в 2018 году.

«Приговор в отношении Афкари, убийцы Хасана Туркмана, был приведен в исполнение сегодня утром в тюрьме Аделабад в Ширазе», — говорится в заявлении главного судьи провинции Фарс Казема Мусави.

4 сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не приводить в исполнение приговор.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал власти Ирана отменить смертный приговор борцу.