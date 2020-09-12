ЦСКА нанес «Амуру» пятое поражение подряд на старте сезона КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Коростелев, Сергей Андронов, Константин Окулов, Максим Мамин и Максим Шалунов. У хозяев шайбу забросил Владислав Ушенин.

«Амур» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона. В следующем матче команда примет московское «Динамо».

Для ЦСКА победа стала четвертой кряду. 14 сентября в Нур-Султане армейцы сыграют с «Барысом».

Ранее сообщалось, что петербургский СКА победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

0:1 — Коростелев (Слепышев, Рыков) — 01:56 (5x4)

0:2 — Андронов (Робинсон, Мамин) — 04:56

0:3 — Окулов (Саморуков) — 24:31

1:3 — Горшков (Камалов) — 40:32

1:4 — Мамин (Слепышев) — 47:52

1:5 — Шалунов (Робинсон, Окулов) — 54:30