Месси отменили дисквалификацию за потасовку на Кубке Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила отстранение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Sify со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2019 году в матче за третье место на Кубке Америки аргентинец был удален с за потасовку с Гари Меделем.

Глава AFA (Аргентинская футбольная ассоциация) Клаудио Тапиа обратился в КОНМЕБОЛ с просьбой отменить отстранение капитана команды. Президент организации Алехандро Доминго заявил, что срок отстранения истек по прошествии года с момента вынесения решения.

Из-за дисквалификации форвард пропустил товарищеские матчи со сборными Мексики, Чили и Германии. В ближайших встречах команда Аргентины сыграет с Эквадором и Боливией.

Ранее Ривалдо высказался о будущем Месси в «Барселоне».