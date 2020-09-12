Тренер Джоковича высказался о дисквалификации теннисиста

Тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич высказался о дисквалификации теннисиста, передает sportklub.rs.

Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open.

«Шок. Я не видел, как он попал в судью, но слышал ее вздох и сразу понял, что это конец. Самое трагичное во всем этом, что он совсем не рассердился, когда проиграл тот гейм», — заявил специалист.

После дисквалификации сербского спортсмена его поклонники в социальных сетях начали травить судью, однако Джокович призвал своих фанатов поддержать пострадавшую женщину.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Джоковича высказался о его дисквалификации на US Open.