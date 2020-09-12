Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open).

В полуфинале австрийский спортсмен одолел представителя России Даниила Медведева.

Встреча, которая длилась 2 часа 56 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:9), 7:6 (7:5). в пользу Тима.

В финале турнира австрийский спортсмен сразится с теннисистом из Германии Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс высказалась о поражении от Азаренко в полуфинале US Open.