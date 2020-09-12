Джано из-за травмы может расторгнуть контракт с «Ротором»

Полузащитник Джано Ананидзе из-за повреждения может расторгнуть контракт с волгоградским «Ротором», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, футболист получил серьезную травму и в ближайшее время не сможет выйти на поле, что и послужило его решению о преждевременном расторжении соглашения.

Действующий контракт с «Ротором» рассчитан до 20 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян заключил долгосрочный контракт с ЦСКА.