Тедеско рассказал о возможной тактике на матч с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможной тактике на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, армейцы провели мощную трансферную кампанию, которая серьезно усилила команду.

«Прежде всего мы будем смотреть на свою игру. Да, ЦСКА проводит последние матчи в четыре защитника, но немногое поменялось. Игроки всегда пытаются найти Влашича, а он уже развивает атаку в различных направлениях.

Чалов, Гайч, Сигурдссон — много качественных игроков», — сказал Тедеско.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о старте Английской премьер-лиги (АПЛ).