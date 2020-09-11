«Авангард» забросил четыре безответные шайбы «Металлургу»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» переиграл магнитогорский «Металлург».

Встреча прошла в Магнитогорске на арене «Металлург» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский, оформивший на свой лицевой счет дубль, Денис Зернов и Оливер Каски.

После этой победы подопечные канадского специалиста Боба Хартли набрали восемь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что матчи хельсинского «Йокерита» перенесены из-за коронавируса.