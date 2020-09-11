Квят показал седьмое время в первой практике Гран-при Тосканы
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Тосканы «Формулы-1».
Результат гонщика — 1 минута 17,879 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,048), третье место занял монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,307).
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время (+0,960).
Гран-при Тосканы проходит на автодроме «Муджелло» с 11 по 13 сентября.
Ранее в «Альфа Таури» высказались о возможной замене Квята.
«Формула-1». Гран-при Тосканы. 1-я свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,879;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,048;
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,307...
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,960.