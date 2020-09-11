Получивший условный срок боксер Кушиташвили надеется попасть на Олимпиаду

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили надеется попасть на Олимпийские игры.

2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии. 10 сентября боксер получил три года условно за избиение росгвардейца и хранение наркотиков.

Кушиташвили заявил, что осознал свою вину и доволен приговором суда.

«Просто буду заниматься боксом, доказывать, что я имею право находиться в сборной, что я буду выступать за страну и выигрывать. Хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, меня примут обратно в сборную и все будет хорошо, — цитирует Кушиташвили Life.

Ранее прокурор запросил условный срок для Кушиташвили.