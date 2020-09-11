Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов установил рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли среди россиян.

В третьем матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс» нападающий отличился на 31-й секунде дополнительного периода и принес своей команде победу — 3:2. Теперь в активе Радулова три гола в овертайме.

По этому показателю форвард превзошел достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова (по два гола).

Ранее сообщалось, что Радулов признан второй звездой матча против «Вегаса».