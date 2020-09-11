Азаренко переиграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
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Виктория Азаренко вышла в финал Открытого чемпионата США — 2020.
В полуфинале турнира белорусская теннисистка за 1 час 55 минут одолела именитую американку Серену Уильямс — 1:6, 6:3, 6:3.
Стоит отметить, что в решающем матче US Open Азаренко встретится с Наоми Осакой из Японии, обыгравшей представительницу США Дженнифер Брэйди со счетом 7:6, 3:6, 6:3.
Ранее Медведев и Рублев подвели итоги четвертьфинала US Open.