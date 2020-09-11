Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»

В рамках третьего матча финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» с трудом одолел «Вегас Голден Найтс».

Встреча в канадском Эдмонтоне закончилась со счетом 3:2. У победителей забивали Джейми Олексяк, Джейми Бенн и Александр Радулов: россиянин забросил решающую шайбу в овертайме. У «Вегаса» отличились Ши Теодор и Алекс Так.

Стоит отметить, что российский форвард «звезд» Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, тогда как его соотечественник, голкипер Антон Худобин совершил 38 сейвов.

Как итог, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа».

НХЛ — плей-офф. Финал — Запад. Третий матч

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ

1:0 — Олексяк (Хейсканен, Комо) — 39:43' (5x5),

1:1 — Теодор (Стоун, Маршессо) — 43:49' ,

2:1 — Бенн (Сегин, Хэнли) — 47:34' (5x5),

2:2 — Так (Карлссон) — 52:46' (5x5),

3:2 — Радулов (Павелски) — 60:31' (5x5).

Ранее тренер «Тампы» оценил игру Кучерова и Василевского в матче с «Айлендерс».