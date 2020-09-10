Гендиректор «Спартака» Газизов поделился мыслями о возможном уходе Жиго

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мыслями о возможном уходе французского защитника Самюэля Жиго. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, руководство красно-белых рассчитывает на 24-летнего футболиста и не планирует расставаться с ним за любые деньги.

Напомним, что по информации французских СМИ, «Лион» готов приобрести Жиго у «Спартака» за €15 млн.

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов опроверг наличие предложений по хавбеку сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.