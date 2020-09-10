Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о потерях в деньгах из-за перехода в «Аталанту». Об этом он рассказал журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, столичный «Локомотив» предлагает ему переподписать на гораздо более привлекательных условиях, чем он получил в клубе из Бергамо.

«Конечно, в «Аталанте» я получил более скромные условия. Говорю честно — мне в последнюю очередь пришли мысли, что да, я теряю столько всего, сколько это может быть, что дальше можно вообще ни о чем не заботиться и не думать.

Я решил для себя, что хоту выйти из этой зоны комфорта и проверить себя», — сказал Миранчук.

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