Роднина предложила вывести Загитову из сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении победительницы Игр Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов национальной сборной.

Бывшая фигуристка заявила, что спортсменка сделала выбор в пользу шоу «Ледниковый период» ради получения гонорара.

«Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Депутат отметила, что снятие с прокатов не означает завершение карьеры.

«Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу», — добавила Роднина.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о будущей карьере Загитовой.