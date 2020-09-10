Прокурор запросил условный срок для избившего росгвардейца боксера

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для победителя первенства России по боксу Георгия Кушиташвили, передает РИА «Новости».

2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. По версии следствия, Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии. Тогда же суд принял решение заключить спортсмена под стражу до 1 апреля. 13 февраля ему было предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.

«По совокупности преступлений прошу назначить наказание в виде трех лет лишения свободы… наказание считать условным», — заявил прокурор.

Боксер признал свою вину и выплатил пострадавшему росгвардейцу компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили работает волонтером, несмотря на домашний арест.