Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин», сообщается на странице «Формулы-1» в Instagram.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году. Он является четырехкратным чемпионом мира, все четыре титула он выиграл в составе «Ред Булл». В составе «Феррари» он выступал с 2015 года. В мае немец заявил, что покинет «Скудерию» после завершения сезона.

9 сентября мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом заявил об уходе из команды.

Ранее сообщалось, что «Альфа Ромео» связалась с Пересом по поводу контракта.