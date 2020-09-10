Старт сезона Ла Лиги перенесен на день

Старт нового сезона чемпионата Испании перенесен на сути, сообщает Football Espana.

Первым матчем нового сезона Ла Лиги должен был стать поединок «Гранды» и «Атлетика», который был запланирован на 11 сентября.

Однако такая дата не устроила Королевскую испанскую футбольную федерацию, которая подала апелляцию и выиграла ее. Стоит отметить, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас заинтересован в проведении матчей вечерами вторника и пятницы, однако это не поддерживают в Федерации.

Матч «Гранада» — «Атлетик» перенесли на 12 сентября, а игру между «Алавесом» и «Бетисом» сдвинули на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги будут проходить без фанатов до появления вакцины от COVID-19.