Тим сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В четвертьфинале турнира австрийский спортсмен одолел представителя Австарлии Алекса де Минора.

Встреча, которая длилась 2 час 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Тима.

За выход в финал турнира австрийский спортсмен сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в трех сетах переиграл своего соотечественника Андрея Рублева.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев на US Open не проиграл ни одного сета.