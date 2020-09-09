Легкоатлетка Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня проиграла апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу о допустимом уровне тестостерона у легкоатлеток.

В 2019 году Семеня получила запрет на участие в соревнованиях на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров спортсменкам. У спортсменки от природы повышенный уровень тестостеро

«Суд отклонил жалобу Семени. Эксперты выявили, что тестостерон – основной фактор, определяющий разные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Согласно решению CAS, женщины с вариантом гена 46 XY DSD имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает этим женщинам конкурентное преимущество. На основании этого решение CAS не может быть оспорено», – говорится в заявлении суда.

Ранее ООН призвала отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток.