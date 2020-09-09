Поветкин — о протестах в Белоруссии: хотят расшатать братские народы

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин высказал свое мнение о протестах в Белоруссии после выборов президента, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Боксер сравнил происходящее в Белоруссии с ситуацией на Украине.

«Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть. Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, отец против сына. Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой», – рассказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica.

Ранее стало известно, когда состоится реванш Поветкина с Диллианом Уайтом.