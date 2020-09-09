Исинбаева: Загитова и Медведева были бы успешным тандемом ведущих

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась о дебюте фигуристки Алины Загитовой на шоу «Ледниковый период».

В комментарии Sport24 Исинбаева, которая входит в жюри нового сезона телепроекта, предположила, что у Загитовы мог бы получиться успешный дуэт ведущих с Евгенией Медведевой.

«Вообще, мне кажется, что когда шоу ведут мужчина и девушка — это очень хорошее сочетание. Даже с эстетической точки зрения смотрится очень гармонично. Но, если бы была Евгения и Алина, то, возможно, это тоже был бы успешный тандем, потому что Евгения хорошо общается с прессой, у нее хорошо поставлена речь. Они бы спокойно дополняли друг друга», — сказала Исинбаева.

Прошедший выпуск Загитова провела в паре с Алексеем Ягудиным.

Ранее Загитова отказалась говорить о подготовке к прокатам.