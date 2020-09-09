Романцев назвал козырь «Спартака» на старте чемпионата России

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал козырь московской команды, который помог ей на старте Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

После шести сыгранных туров «Спартак» идет в турнирной таблице чемпионата России на первом месте, имея в активе 14 очков.

«Видно, что Доменико Тедеско удалось найти тот оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня «Спартаку» выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это и стало его козырем на старте», — заявил он.

В седьмом туре подопечные Тедеско на выезде сыграют с еще одним московским клубом — ЦСКА. Матч запланирован на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен сохранить Кокорина.