«Спортинг» поздравил Роналду с юбилейным голом за сборную Португалии

«Спортинг» поздравил нападающего Криштиану Роналду с юбилейным голом за национальную сборную Португалии.

В рамках Лиги наций Португалия провела матч с командой Швеции. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0, Роналду оформил в этом поединке дубль. Стоит отметить, что для него эти голы стали 100-м и 101-м за национальную команду.

«Исторический момент! Криштиану превзошел отметку 100 голов за сборную Португалии! Браво», — написано в официальном Twitter «Спортинга».

Ранее сообщалось, что Роналду подвел итоги матча Португалии со Швецией.