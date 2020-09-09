Роналду поделился эмоциями от юбилейного гола за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от юбилейного гола за национальную команду.

Форвард смог отличиться в матче Лиги наций против Швеции. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0, Роналду оформил в этом поединке дубль. Стоит отметить, что для него эти голы стали 100-м и 101-м за национальную команду.

«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение! Когда мне говорят, что я могу достичь 100, я говорю, что этого недостаточно... 101 гол за Португалию», — написал Роналду в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Португалии оценил вклад Роналду в победу над Швецией.