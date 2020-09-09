Экс-игрок «Зенита» Иванович ведет переговоры с клубом АПЛ

Бывший игрок петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ведет переговоры с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Бромвичем», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, футболист намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии, на сегодняшний момент стороны ведут переговоры.

Иванович покинул «Зенит» летом 2020 года после того, как истек срок соглашения с петербургской командой. Игрок выступал в российском клубе с 2017 года, а в 2018 года после того, как Александр Анюков покинул «Зенит», стал капитаном команды.

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