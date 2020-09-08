Суд приговорил четырех фанатов ЦСКА к срокам от 6 до 11 лет тюрьмы

Басманный районный суд Москвы приговорил к тюремных срокам четырех болельщиков московского ЦСКА, сообщает «Медиазона».

Фанаты приговорены к срокам от шести до одиннадцати лет колонии общего режима за драку, в которой погиб болельщик Игорь Соколовский. Инцидент произошел в 2018 году.

При этом не известно, какое наказание назначили каждому участнику драки. До этого появилась информация, что прокурор запрашивал 7 лет Дмитрию Денисову, 8 лет — Михаилу Милевскому, 11 лет — Алексею Жуманову и 15 лет колонии строгого режима Ивану Стеняеву.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ.