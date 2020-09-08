Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В матче 1/8 финала турнира российский спортсмен одолел представителя Италии Маттео Берреттини.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

Рублев второй раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Первый был на US Open — 2017. Примечательно, что за выход в следующий раунд он поборется с победителем противостояния еще одного россиянина Даниила Медведева и Фрэнсиса Тиафу.

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