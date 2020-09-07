Форвард «ПСЖ» Мбаппе заразился коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время форвард находится в расположении сборной Франции. Он пропустит матч второго тура Лиги наций против команды Хорватии, который пройдет 8 сентября.

В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

Также заболевание было обнаружено у футболистов «ПСЖ» Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Франции заразился коронавирусом.