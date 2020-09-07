Сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана в матче Лиги наций
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Сборная Белоруссии переиграла команду Казахстана в матче второго тура Лиги наций.
Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Бордачев и Виталий Лисакович. У хозяев мяч забил Абат Аимбетов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре сборная Белоруссии на выезде встретится с Литвой, а команда Казахстана примет Албанию.
Ранее сообщалось, что Финляндия оказалась сильнее Ирландии в матче Лиги наций.
Лига наций. Лига C. Группа 4. 2-й тур
Казахстан — Белоруссия — 1:2
Голы: 0:1 — Бордачев, 53; 1:1 — Аимбетов, 62; 1:2 — Лисакович, 86.