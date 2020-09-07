Сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана в матче Лиги наций

Сборная Белоруссии переиграла команду Казахстана в матче второго тура Лиги наций.

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Бордачев и Виталий Лисакович. У хозяев мяч забил Абат Аимбетов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.



В следующем туре сборная Белоруссии на выезде встретится с Литвой, а команда Казахстана примет Албанию.

Ранее сообщалось, что Финляндия оказалась сильнее Ирландии в матче Лиги наций.

Лига наций. Лига C. Группа 4. 2-й тур

Казахстан — Белоруссия — 1:2

Голы: 0:1 — Бордачев, 53; 1:1 — Аимбетов, 62; 1:2 — Лисакович, 86.