Редкач высмеял Ломаченко после стычки в церкви с помощью слогана Порошенко

Украинский боксер Иван Редкач потроллил соотечественника и коллегу Василия Ломаченко, с которым, как он утверждает, у него произошла потасовка в церкви в Лос-Анджелесе.

Редкач в Instagram-stories опубликовал изображение, в котором демонстративно высмеял религиозность Ломаченко. Боксер также добавил подпись «Армия, язык, вера» на украинском языке, с которым бывший президент Украины Петр Порошенко шел на выборы 2019 года.

Представители Ломаченко пока не отреагировали на заявления Редкача.

Ранее Редкач ответил на комментарии по поводу потасовки с Ломаченко.