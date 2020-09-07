Редкач высмеял Ломаченко после стычки в церкви с помощью слогана Порошенко
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Украинский боксер Иван Редкач потроллил соотечественника и коллегу Василия Ломаченко, с которым, как он утверждает, у него произошла потасовка в церкви в Лос-Анджелесе.
Редкач в Instagram-stories опубликовал изображение, в котором демонстративно высмеял религиозность Ломаченко. Боксер также добавил подпись «Армия, язык, вера» на украинском языке, с которым бывший президент Украины Петр Порошенко шел на выборы 2019 года.
Представители Ломаченко пока не отреагировали на заявления Редкача.
Ранее Редкач ответил на комментарии по поводу потасовки с Ломаченко.