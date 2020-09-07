Тихонов раскритиковал отказавшегося выступать за Белоруссию игрока ЦСКА Шкурина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации вокруг нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина, который отказался выступать за сборную Белоруссию, пока в стране не сменится президент.

21-летний футболист таким образом поддержал протестное движение в Белоруссии после выборов президента, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

«Какие это футболисты? Они проиграли всем. Один сказал, как бы лидер: «Я не буду играть за сборную». Да? Так если б он умел играть еще вдобавок. Проиграли всем, отовсюду повылетали», – приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Сборная Белоруссии сохраняет шансы на попадание на чемпионат Европы, который состоится летом 2021 года.

Ранее агент Шкурина опроверг информацию о переходе форварда в «Химки».