Редкач — о стычке с Ломаченко в церкви: психолог ему не помогает

Украинский боксер Иван Редкач ответил на комментарии в Instagram по поводу потасовки с соотечественником и коллегой Василием Ломаченко в церкви в Лос-Анджелесе.

В частности, Редкач предположил, что эмоциональное поведение Ломаченко может быть связано с предстоящим боем против Теофимо Лопеса.

«Горит Вася перед боем. Ответственность у него большая, вот и сорвался. Психолог не помогает, видимо», — написал он.

Также боксер отметил, что Ломаченко не предлагал ему продолжить конфликт и разобраться за пределами церкви.

«Я вышел на улицу, его не было, стоял Дима Митрофанов. Сказал ему «пока» и уехал. Мне зачем патриарха ждать?» — сообщил Редкач.

Ранее Тарас Шелестюк раскритиковал поведение Ломаченко.