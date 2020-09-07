Редкач — о стычке с Ломаченко в церкви: психолог ему не помогает
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Украинский боксер Иван Редкач ответил на комментарии в Instagram по поводу потасовки с соотечественником и коллегой Василием Ломаченко в церкви в Лос-Анджелесе.
В частности, Редкач предположил, что эмоциональное поведение Ломаченко может быть связано с предстоящим боем против Теофимо Лопеса.
«Горит Вася перед боем. Ответственность у него большая, вот и сорвался. Психолог не помогает, видимо», — написал он.
Также боксер отметил, что Ломаченко не предлагал ему продолжить конфликт и разобраться за пределами церкви.
«Я вышел на улицу, его не было, стоял Дима Митрофанов. Сказал ему «пока» и уехал. Мне зачем патриарха ждать?» — сообщил Редкач.
Ранее Тарас Шелестюк раскритиковал поведение Ломаченко.