Теннису предсказали огромные последствия после дисквалификации Джоковича

Знаменитый в прошлом теннисист Тодд Вудбридж высказался о дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича на US Open «за агрессивное поведение», когда серб попал мячом в линейного судью.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» предположил, что отстранение Джоковича будет иметь огромный последствия для всего тенниса.

«Это сумасшествие. Было ли данное решение правильным? Абсолютно. У судей не было другого выбора. Они отправили его паковать вещи. По правилам, если ты попадаешь в кого-то на корте — намеренно или нет — это автоматическая дисквалификация. Мне кажется, этот эпизод изменит теннис и внесет изменения в споры о величайшем игроки всех времен», — приводит слова Вудбриджа Nine.com.au.

Ранее Джокович попросил прощения за свою выходку на US Open.