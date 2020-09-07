Шатаут Худобина помог «Далласу» переиграть «Вегас»

В первом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции 2020 года «Даллас Старз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 0:1.

В составе победителей единственную шайбу на свой лицевой счет оформил шведский защитник Джон Клингберг, поразивший ворота оппонентов на третьей минуте встречи.

Российский вратарь «звездных» Антон Худобин все 25 бросков в створ ворот.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» в овертайме переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).