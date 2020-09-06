«Нью-Йорк Айлендерс» вышел в финал Восточной конференции Кубка Стэнли
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В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции 2020 года «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 0:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Мэйфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Боввилье.
После этой победы счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу островитян.
За выход в решающую стадию турнира коллектив из Нью-Йорка поборется с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).