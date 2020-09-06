Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго может перейти в «Лион». Об этом сообщает портал Olympique-et-lyonnais.com.

По информации источника, в руководстве клуба единогласно поддерживают кандидатуру 26-летнего игрока линии обороны в качестве приоритетной трансферной цели.

Сумма возможной сделки составляет порядка €15 млн.

В нынешнем сезоне Жиго провел за «Спартак» шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о матче Лиги наций против Исландии.